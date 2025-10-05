Técnico Ramon Menezes é demitido após eliminação do Brasil na 1ª fase do Mundial Sub-20

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) demitiu o técnico da seleção sub-20, Ramon Menezes, neste domingo (5), após a histórica eliminação da Seleção na fase de grupos do Mundial que está sendo disputado no Chile.

O Brasil perdeu por 1 a 0 para a Espanha no sábado, sofrendo pela primeira vez em sua história uma eliminação na fase inicial de um Mundial Sub-20, após terminar na lanterna do Grupo C com apenas um ponto.

"(...) A decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui", anunciou a CBF em um comunicado.