Toulouse vence Lyon (2-1) de virada com dois gols do brasileiro Emersonn

Aos 24 minutos, o belga Malick Fofana colocou o time da casa na frente e a vantagem foi mantida até os instantes finais da partida.

Mas Emersonn, ex-Athletico-PR, que entrou em campo aos 71 minutos de jogo, se mostrou perigoso desde os primeiros momentos em campo e teve sua primeira grande chance logo aos 72.

O brasileiro empatou com um chute desviado pelo lateral-direito angolano Clinton Mata, que passou por cima do goleiro Dominik Grief (87').

Nos instantes finais, após um escanteio cobrado por Alexis Vossah, ele desviou de cabeça para o fundo da rede e silenciou o estádio Groupama.

O Toulouse, que não havia vencido nenhuma das últimas dezessete partidas contra o Lyon, conquistou sua terceira vitória nesta temporada.

O resultado também encerra uma sequência de quatro jogos sem vencer e o fez subir provisoriamente para a nona colocação.