Trump acredita em acordo para libertar reféns em Gaza em alguns dias

Os negociadores de Israel e do movimento islamista palestino Hamas têm previsto dialogar na cidade turística de Sharm el-Sheikh, no Egito, e Netanyahu expressou a esperança de que os reféns retidos em Gaza possam ser libertados em questão de dias.

Mas Rubio advertiu que Israel deve pôr fim aos bombardeios na Faixa de Gaza para a libertação dos reféns.

"Acredito que tanto os israelenses quanto todo o mundo reconhecem que não se pode libertar os reféns em meio aos ataques, e por isso terão que parar", declarou Rubio à emissora CBS News. "Não pode haver uma guerra em meio a tudo isto", afirmou o chefe da diplomacia americana.

O impulso diplomático ocorre após a resposta positiva do grupo palestino ao plano de Trump para pôr fim aos combates e permitir a libertação dos reféns mantidos em Gaza em troca de prisioneiros palestinos mantidos em prisões israelenses.

Rubio, que apareceu em vários programas dominicais para falar sobre a situação em Gaza, disse à NBC que havia "desafios logísticos" a abordar para abrir a via para a libertação dos reféns.

O secretário de Estado americano também previu que os objetivos de longo prazo serão "ainda mais difíceis" de alcançar, em termos de como o território devastado pela guerra será governado e o desarmamento do Hamas.