Ucrânia relata cinco mortes em bombardeios russos que colocaram Polônia em alerta

As autoridades ucranianas relataram, neste domingo (5), cinco mortes em bombardeios russos em Zaporizhzhia, no sul, e Lviv, no extremo oeste do país, que levaram a Polônia a mobilizar seus aviões para proteger seu espaço aéreo.

Em Lviv - menos exposta aos ataques desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022 - quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas, informou o governador Maksim Kozitski pelo Telegram.

A Prefeitura desta cidade, próxima à fronteira com a Polônia, informou que o transporte público não circulou devido a um "intenso ataque do inimigo".