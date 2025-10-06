'Shutdown' nos EUA deixa aeroporto na Califórnia sem controladores de voo

Nesta segunda, os Estados Unidos entraram na segunda semana de paralisação administrativa, após o impasse entre republicanos e democratas no Senado em torno do orçamento federal.

Com isso, centenas de milhares de funcionários de órgãos e agências federais foram afastados, enquanto os considerados essenciais seguem trabalhando, mas com seus salários temporariamente suspensos.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) informou que as operações no aeroporto de Burbank registravam atrasos médios de 151 minutos e que havia problemas de pessoal também em outros aeroportos do oeste do país.

Um porta-voz do Burbank disse à AFP que "as operações continuam no terminal" e recomendou aos passageiros que consultassem as companhias aéreas antes de se dirigirem ao local para obter informações atualizadas sobre atrasos ou cancelamentos.

Funcionários do aeroporto confirmaram a situação à emissora ABC, acrescentando que uma equipe em San Diego, pouco mais de 200 km ao sul, assumiria temporariamente as funções de controle e comunicação com os pilotos.

Os democratas têm se recusado a aprovar o orçamento exigido pelos republicanos para reabrir o governo, a menos que o partido de Trump aceite restabelecer subsídios de saúde e reverter cortes feitos pela ambiciosa "Grande e Bela Lei", promovida recentemente pelo presidente.