Bandeira pirata de One Piece é símbolo da rebeldia da Geração Z

"Cresci com One Piece, como a grande maioria da Geração Z, então se tornou um símbolo para nós", disse Kai, um jovem de 26 anos que se uniu às manifestações que começaram há duas semanas em Madagascar devido aos constantes cortes de água e eletricidade que acabaram com a paciência dos locais.

Para Kai, seu pseudônimo, o anime tem uma mensagem clara de luta contra os "governos opressores".

O mesmo diz o estudante peruano Wildar Lozano, de 19 anos, que explicou à AFP que a bandeira representa Luffy e a sua tripulação, que "vão de povoado em povoado libertando-os de um governo corrupto, que não os representa, um governo autoritário".

"No Peru, os políticos enchem os bolsos com o dinheiro do povo. E é isso que se vê até agora. Há políticos que não conseguem representar bem, na minha opinião pessoal", acrescentou Leonardo Muñoz, de 19 anos, estudante da Pontifícia Universidade Católica do Peru, país onde também se registraram, nas últimas semanas, protestos contra o governo e contra a onda de extorsões e assassinatos do crime organizado.

A bandeira do Luffy e sua tripulação foi vista pela primeira vez em manifestações de jovens na Indonésia no final de agosto e o governo ameaçou inclusive proibi-la.

- Lutando contra o "Governo Mundial" -

No mangá do artista japonês Eiichiro Oda - com mais de 100 edições - cujo anime foi baseado, Monkey D. Luffy navega com o objetivo de se converter no rei dos piratas.