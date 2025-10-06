Centenas de alpinistas resgatados no Everest após forte nevasca na China

A AFP não conseguiu entrar em contato com as autoridades nessas áreas.

Um alpinista contatado pela AFP compartilhou vídeos nas redes sociais de barracas naquela área quase completamente cobertas de neve e disse ter conseguido chegar a uma vila em segurança no domingo.

Outra alpinista foi retirada após ficar presa em uma forte nevasca. Ela disse que, após dois dias de caminhada, seu grupo conseguiu chegar ao centro de resgate com a ajuda de bombeiros que limparam a trilha usando iaques e cavalos.

A nevasca no planalto tibetano também causou estragos na província de Qinghai, ao norte da região do Tibete, onde um alpinista morreu devido à exposição ao frio, informou a CCTV, citando os serviços de segurança.

Muitos outros alpinistas, que chegaram no final da semana passada, ficaram presos pelo mau tempo nesta área, a uma altitude de mais de 4.000 metros, em condições climáticas difíceis, acrescentou.

Mais de 130 pessoas foram resgatadas na mesma região após o envio de centenas de socorristas e dois drones, informou a CCTV. As operações de busca por outros alpinistas continuam, embora não tenha sido especificado quantos ainda estão desaparecidos.