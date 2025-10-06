China ganha impulso na corrida com EUA para fabricar chips de alta tecnologia

"A China quer chips que a política não possa tirar", diz Stephen Wu, um ex-engenheiro de software de IA e fundador do fundo de investimento Carthage Capital, à AFP.

No entanto, acredita que até 2030 é pouco provável que a China consiga emular "os melhores chips da Nvidia, seu empacotamento de memória, suas redes e seu software".

É certo que os anúncios dos avanços tecnológicos e de grandes investimentos para aumentar a produção impulsionaram as ações das empresas chinesas do setor.

No entanto, para alcançar a Nvidia, o gigante asiático precisa que seus chips melhorem a banda larga (a quantidade de dados que podem transferir) e o empacotamento (a forma como o chip é montado e conectado).

São "as partes mais difíceis e complexas do chip", aponta Wu, às quais deve-se adicionar a criação do software adequado para aproveitar sua potência e a melhoria das ferramentas de fabricação.

"Estes chips são extremamente avançados e pequenos, imagine esculpir uma escultura de pedra com um martelo em vez de um cinzel", explica o especialista.