Colômbia concedeu 'incentivo perverso' a guerrilheiros para negociar, diz defensora de Direitos Humanos

A maior parte da antiga guerrilha, a mais poderosa do continente, depôs as armas, mas alguns rejeitaram o acordo de 2016 e se rearmaram em pelo menos quatro grupos dissidentes das Farc, hoje em conflito entre si.

A violência aumentou devido a esse "fracionamento dos grupos armados", que possuem "baixo nível de ideologização" e são financiados por "economias ilegais", como o tráfico de drogas e a mineração ilegal.

Segundo Marín, este é um problema herdado dos governos do Nobel da Paz Juan Manuel Santos e do direitista Iván Duque, pela falta de investimento em territórios afetados pelo conflito.

"Talvez o governo [de Petro] tenha agido com a intenção de avançar no desarmamento e nas negociações... mas os incentivos que deu acabaram sendo perversos para esses efeitos", enfatizou a primeira mulher a chefiar a entidade de direitos humanos do país.

"Em 2025, a situação se agravou", com aumento da violência, incluindo assassinatos de líderes sociais (119), casos de recrutamento forçado (88) e o pior deslocamento desde que há registros, com quase 85 mil pessoas expulsas de suas casas, afirmou Marín.

Dissidências das Farc, a guerrilha ELN, também dividida, o Clan del Golfo, maior cartel do país, e dezenas de outras facções disputam o poder no país, maior produtor mundial de cocaína.