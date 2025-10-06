Com Brasil já eliminado, oitavas do Mundial Sub-20 começam com Argentina como favorita

A Argentina é a grande favorita para as oitavas de final do Mundial Sub-20, que começam nesta terça-feira (7) no Chile, com o Brasil já eliminado precocemente e outras potências, como Espanha e França, ainda sem apresentar um grande futebol.

A 'Albiceleste' passou tranquilamente pela fase de grupos, com uma campanha 100%, ao derrotar Cuba por 3 a 1 com um jogador a menos, golear a Austrália por 4 a 1 e vencer a Itália por 1 a 0 em sua partida mais difícil até o momento.

Com o atacante do Bayer Leverkusen, Alejo Sarco, em grande momento (três gols marcados), a seleção com mais títulos do Mundial Sub-20 (seis), vai enfrentar a Nigéria em Santiago na quarta-feira.