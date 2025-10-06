Com dores no tornozelo, Mbappé não participa do treino da França

O capitão da seleção francesa, Kylian Mbappé, não treinou nesta segunda-feira (6) devido a um "pequeno problema" no tornozelo direito, do qual poderá se recuperar durante o atual período de Data Fifa, de acordo com o técnico Didier Deschamps.

Mbappé e o zagueiro Ibrahima Konaté, com dores na coxa direita, vão ficar afastados do grupo na terça-feira enquanto se recuperam, de acordo com a comissão técnica dos 'Bleus'.

"Troquei algumas palavras com Kylian. Ele teve um pequeno problema, mas não é insuperável. Caso contrário, ele não teria vindo hoje. Vamos conversar com a equipe médica para avaliar a situação e depois ver como as coisas evoluem", anunciou Deschamps em entrevista coletiva no centro de treinamento de Clairefontaine.