Começa segunda semana de 'shutdown' nos EUA sem perspectiva de acordo

"Está acontecendo agora mesmo. E tudo por culpa dos democratas", disse Trump sobre as demissões a jornalistas na Casa Branca. "Os democratas estão causando a perda de muitos empregos", acrescentou sem dar mais detalhes.

Entre os mais afetados pela paralisação estão os funcionários federais, que não poderão receber seus salários até que o Congresso aprove um orçamento.

Isso representa uma perda significativa de renda para esses mais de dois milhões de trabalhadores.

"É muito provável que esta paralisação dure semanas, não apenas alguns dias", estimou Andrew Koneschusky, ex-assessor do líder democrata Chuck Schumer.

"Por enquanto, ambas as partes permanecem firmes e fala-se muito pouco de compromissos. As coisas sempre podem mudar (...), mas por enquanto nenhuma parte parece disposta a ceder", declarou à AFP este especialista em comunicação de crise.

- "Máximo sofrimento" -

Os republicanos propõem uma prorrogação do orçamento atual até o final de novembro, enquanto os democratas insistem em estender programas de seguro de saúde para a população mais desfavorecida.