Crise na agência da ONU para refugiados piora atenção a deslocados no mundo

"Quase 5.000 colegas do Acnur já perderam seus empregos este ano", afirmou o alto comissário da ONU para os refugiados, Filippo Grandi, no início da reunião anual do comitê executivo da entidade, em Genebra.

"Isso é mais de um quarto de toda a nossa força de trabalho", advertiu. "Espera-se que esse número aumente com mais saídas previstas".

"Foi necessário interromper programas cruciais e atividades que salvam vidas. O trabalho de prevenção de violência de gênero, o apoio psicossocial a sobreviventes de tortura, detidos. Escolas foram fechadas, a ajuda alimentar foi reduzida, os subsídios em dinheiro foram cortados, e os reassentamentos foram completamente interrompidos. Isso é o que acontece quando você corta o financiamento em mais de 1 bilhão de dólares (5,3 bilhões de reais) em questão de semanas", reclamou.

Os cortes de Washington, que anteriormente representavam mais de 40% do orçamento do Acnur, junto com medidas de austeridade de outros grandes países doadores, deixaram a agência em uma situação desesperadora, reconheceu Grandi. "Os números são sombrios", afirmou.

O Acnur tinha um orçamento aprovado de 10,6 bilhões de dólares (56 bilhões de reais) para 2025, comentou Grandi, mas nos anos recentes recebeu "aproximadamente metade dos recursos orçados", cerca de 5 bilhões de dólares (28 bilhões de reais).

Ele acrescentou que o organismo se preparou para uma queda adicional de 10% nas contribuições deste ano, mas "a situação acabou sendo significativamente pior".