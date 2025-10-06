Egiptólogo Khaled el Enany é nomeado diretor-geral da Unesco

Ex-ministro do Turismo e das Antiguidades do Egito (2016-2022), o egiptólogo deve assumir o cargo em 14 de novembro, tornando-se o primeiro diretor-geral oriundo de um país árabe e o segundo africano, depois do senegalês Amadou Mahtar Mbow (1974-1987).

"Desejo o melhor ao Dr. El Enany no cumprimento de sua nobre missão", afirmou o presidente egípcio, Abdel Fatah al Sisi, em um comunicado.

Diante do Conselho Executivo reunido em Paris, o candidato prometeu, nesta segunda-feira, trabalhar "lado a lado com todos os Estados-membros para construir juntos um roteiro para modernizar a Unesco e projetá-la para o futuro".

Durante sua campanha, lançada em 2023, El Enany destacou sua experiência "no campo", como pesquisador em egiptologia, diretor do célebre Museu Egípcio do Cairo e depois ministro.

Sua atuação ministerial é amplamente elogiada, em um período em que o turismo, setor vital da economia egípcia, foi abalado por atentados reivindicados pelo grupo Estado Islâmico em 2017 e 2018, e posteriormente pela pandemia.

El Enany também supervisionou a criação do Museu Nacional da Civilização Egípcia, que desde 2021 abriga uma dezena de múmias reais, incluindo a de Ramsés II.