Em meio à crise política, Milei lança livro cantando rock

Vestido de preto e com imagens de bombardeios projetadas no palco, o presidente argentino, Javier Milei, cantou músicas de rock e uma canção folclórica judaica para apresentar seu livro sobre o "milagre" argentino, enquanto espera um resgate financeiro dos Estados Unidos.

O livro de 573 páginas "La Construcción del Milagro" ("A Construção do Milagre", em tradução livre), uma compilação de discursos e publicações, a maioria do ano passado, está sendo lançado no pior momento de seus quase dois anos de mandato de política ultraliberal.

Milei atravessa uma crise política agravada pela renúncia, no domingo, de um de seus principais candidatos para as eleições legislativas de 26 de outubro por supostos laços com narcotráfico.