Familiares dos reféns israelenses pedem Nobel da Paz para Trump

O Fórum das Famílias, principal organização de parentes dos reféns em Israel, pediu nesta segunda-feira (6) o Prêmio Nobel da Paz para o presidente americano Donald Trump, por sua "determinação em instaurar a paz" na região.

O Nobel da Paz será entregue em 10 de outubro.

Em uma carta enviada ao comitê Nobel norueguês, o Fórum das Famílias de reféns detidos em Gaza afirma que Donald Trump tornou "possível o que muitos diziam ser impossível".