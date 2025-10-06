Filmes de terror ressurgem em Bollywood para conquistar grande público na Índia

O gênero de terror foi durante muito tempo desprezado na indústria cinematográfica de Bollywood, na Índia, mas se reinventou com uma mescla de comédia, mitologia e a presença de grandes estrelas que impulsionaram o seu sucesso nas bilheterias.

"Há novas histórias, talentos frescos, e tudo isso leva a um ressurgimento", comentou o diretor Deepak Ramsay, de uma renomada família de cineastas que criaram cerca de 30 filmes de terror nas últimas décadas.

"Filmes que antes eram vistos como feitos para um nicho, agora são sucessos de bilheteria", acrescentou.