Gisèle Pelicot enfrenta último de seus acusados na França

Vestindo um casaco rosa e sem fazer nenhuma declaração, Gisèle Pelicot caminhou ao lado de um de seus filhos, Florian, enquanto o acusado subia discretamente os degraus do tribunal, escondido sob boné, máscara e óculos, apoiado em uma muleta, observou um jornalista da AFPTV.

"A sessão está aberta, podem sentar-se", disse o presidente do tribunal, Christian Pasta. Poucos minutos depois, Pelicot sentou-se no tribunal acompanhada por seus dois advogados.

Sua história chocou o mundo. Em dezembro, um tribunal de Avignon condenou seu ex-marido, Dominique Pelicot, à pena máxima de 20 anos de prisão por drogá-la com tranquilizantes entre 2011 e 2020 para fazê-la dormir e estuprá-la com estranhos.

Os juízes também condenaram 50 desses homens a penas entre 3 e 15 anos de prisão. Embora 17 tenham inicialmente apelado da sentença, apenas um deles manteve o recurso.

Nesta segunda-feira, Husamettin Dogan compareceu em liberdade como único réu perante o tribunal de Nîmes. O ex-pedreiro, condenado a 9 anos de prisão em dezembro, agora pode enfrentar outros 20 anos por estupro.

A pressão sobre este homem de 44 anos será intensa. Ao contrário do primeiro julgamento, ele ficará sozinho no banco dos réus em um caso de grande interesse social. Mais de 100 jornalistas de todo o mundo foram credenciados.