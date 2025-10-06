Greta Thunberg chega a Atenas junto com membros da flotilha por Gaza expulsos de Israel

Dessas, 171 foram expulsas de Israel nesta segunda-feira por via aérea e 161 chegaram a Atenas, entre elas Thunberg. As 10 restantes foram enviadas para a Eslováquia.

Ativistas exibiram uma enorme bandeira palestina na área de chegadas do Aeroporto Internacional de Atenas e deram as boas-vindas aos expulsos, cantando "Liberdade para a Palestina!" e "Viva a flotilha!"

Thunberg, por sua vez, classificou a flotilha Global Sumud como "a maior tentativa já feita por mar para romper o ilegal e desumano cerco israelense".

"É uma vergonha que esta missão tenha que existir!", acrescentou a ativista de 22 anos, e instou o mundo a agir para evitar o "genocídio" dos palestinos por parte de Israel.

"Nem sequer estamos vendo o mínimo por parte de nossos governos", ela acrescentou.

Segundo o ministério grego das Relações Exteriores, o avião que aterrissou em Atenas trouxe 10 cidadãos deste país e 134 cidadãos de outros 15 países europeus.