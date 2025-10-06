Illinois apresenta ação para bloquear envio da Guarda Nacional a Chicago

Na ação, o procurador-geral do estado, Kwame Raoul, e os advogados de Chicago acusaram Trump de utilizar tropas americanas "para punir seus inimigos políticos".

"O povo americano, não importa onde viva, não deveria viver sob a ameaça de ocupação por parte do Exército dos Estados Unidos [...] não simplesmente porque a liderança de sua cidade ou estado tenha caído em desgraça diante do presidente", disseram.

"Longe de promover a segurança na região de Chicago [...], as ações provocativas e arbitrárias de Trump ameaçaram a segurança pública incitando protestos", acrescentaram.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, defendeu o plano de enviar tropas a Chicago, ao afirmar na emissora Fox News que a terceira maior cidade dos Estados Unidos é "uma zona de guerra".

Pritzker respondeu à CNN e acusou os republicanos de buscar "criar uma zona de guerra para que possam enviar ainda mais tropas".

De acordo com uma pesquisa da CBS no domingo, 58% dos americanos se opõe ao destacamento da Guarda Nacional em cidades do país.