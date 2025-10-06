Inundações no Nepal e Índia deixam mais de 70 mortos

No Nepal, equipes de resgate conseguiram chegar ao distrito oriental de Illam, devastado por deslizamentos de terra que causaram 37 mortes.

"Tivemos que caminhar longas distâncias pelas montanhas, usando cordas para atravessar os rios transbordados", disse à AFP o policial Laxmi Bhandari.

"Agora que a chuva parou, podemos nos concentrar em fornecer suprimentos e resgatar os moradores", acrescentou.

Do outro lado da fronteira, no estado indiano de Bengala Ocidental, as autoridades anunciaram nesta segunda-feira pelo menos 28 mortes e dez desaparecidos, principalmente nas plantações de chá de Darjeeling.

"Deslizamentos de terra foram relatados em 35 locais diferentes... mais de 100 casas foram destruídas", disse à AFP o policial Praween Prakash. "O número de mortos pode aumentar quando as equipes de resgate chegarem a locais mais remotos", alertou.

"Minha casa desabou como um castelo de cartas. Tudo foi levado pela água", disse à AFP Anita Thapa, uma comerciante de 35 anos que estava fora no momento do desastre.