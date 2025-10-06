Israel deporta outros 171 ativistas da flotilha para Gaza, entre eles Greta Thunberg

A publicação no X foi acompanhada por fotos de Thunberg com duas mulheres caminhando pelo Aeroporto Internacional Ben Gurion de Tel Aviv, com as roupas cinzas usadas nas prisões israelenses.

O Ministério disse à AFP que 138 ativistas da flotilha Global Sumud ainda permanecem sob custódia israelense.

A flotilha de 45 embarcações tinha como objetivo romper o bloqueio israelense para entregar ajuda humanitária em Gaza, onde a ONU declarou estado de fome após dois anos de guerra.

Israel interceptou os primeiros barcos em águas internacionais na última quarta-feira. Um funcionário israelense disse na quinta-feira que um total de 400 pessoas haviam sido detidas na operação.

Ativistas internacionais deportados por Israel para a Turquia denunciaram no sábado terem sido vítimas de violência e "tratados como animais".

A Chancelaria de Israel negou as acusações e afirmou em sua última mensagem no X que "todos os direitos legais dos participantes deste espetáculo midiático foram e continuarão sendo completamente respeitados".