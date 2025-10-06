LeBron James promete 'decisão das decisões' e alimenta rumores de aposentadoria

O astro LeBron James, de 40 anos e que se prepara para começar sua 23ª temporada na NBA, postou um vídeo enigmático em suas sociais nesta segunda-feira (6) e alimentou os rumores sobre sua aposentadoria.

No vídeo, o jogador do Los Angeles Lakers mostrou uma prévia de uma entrevista que será publicada na terça-feira, às 13h00 (horário de Brasília), na qual promete revelar "a decisão das decisões".

A mensagem faz um paralelo com a famosa explicação ("The Decision", "A decisão das decisões") de sua saída em 2010 do Cleveland Cavaliers para o Miami Heat, onde conquistou dois de seus quatro títulos na NBA.