Lula e Trump têm primeira conversa por telefone em 'tom amistoso' (Planalto)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu homólogo americano, Donald Trump, conversaram por telefone nesta sexta-feira (6) pela primeira vez desde que o bilionário retornou à Casa Branca, em meio a uma crise entre os dois países, anunciou o Palácio do Planalto.

Durante a conversa de "tom amistoso" que durou "30 minutos", Lula pediu a Trump a retirada da "sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras", afirmou o Planalto em nota.

Uma parcela significativa das exportações brasileiras para os Estados Unidos está sujeita a uma tarifa de 50% desde 6 de agosto, em retaliação a uma suposta "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), aliado de Trump.