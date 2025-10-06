Milei lança livro cantando rock em meio à crise política

Essa derrota espalhou dúvidas nos mercados sobre a governabilidade na segunda metade do mandato de Milei, o que catapultou uma corrida cambial sufocada temporariamente por promessas de ajuda dos Estados Unidos.

Nesta segunda-feira ao meio-dia, Milei transmitiu no Instagram imagens do teste de som de sua banda, integrada por amigos economistas, e cantou: "Sou o mais liberal, não pode me pisar porque sou capitalista", trocando a letra de "Tu vicio" do rockeiro argentino Charly García.

Um deles, o baterista Bertie Benegas Lynch, disse no prólogo que Milei "provou que apenas o interesse pessoal e o individualismo fazem florescer a paz e a prosperidade".

A euforia do mandatário contrasta com o que se observa nas imediações do estádio no bairro de Villa Crespo em Buenos Aires: "Milei, milagre é que alguém entre para comprar", é possível ler em um cartaz na esquina.

Os vizinhos de Villa Crespo e outros bairros convocaram uma manifestação a poucos metros do local para protestar contra Milei, em uma área que também estará cheia de militantes libertários.

"Eu acreditei que [Milei] sabia algo de economia, mas não sabe nada", disse Rubén, que trabalha em um açougue a poucos metros e prefere não revelar seu sobrenome: "Assim qualquer um baixa a inflação, se ninguém compra nada", diz à AFP.