Nobel de Medicina premia três pesquisadores do sistema imunológico

Os cientistas americanos Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell, e o japonês Shimon Sakaguchi, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina por suas pesquisas sobre como o corpo controla o sistema imunológico, anunciou o júri nesta segunda-feira(6).

Os três foram laureados por suas "descobertas sobre a tolerância imunológica periférica".

"O Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina deste ano trata sobre como controlamos nosso sistema imunológico para que possa combater todos os micróbios imagináveis sem desencadear doenças autoimunes", explicou Marie Wahren-Herlenius, professora do Instituto Karolinska.