OMS alerta para nova dependência das crianças em cigarro eletrônico

Os cigarros eletrônicos alimentam uma nova onda "alarmante" de dependência em nicotina, com milhões de crianças viciadas em cigarro eletrônico, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta segunda-feira (6).

A agência da saúde das Nações Unidas indicou que a indústria apresenta os cigarros eletrônicos como produtos menos nocivos que os cigarros, mas, na verdade, têm como alvo os jovens e os tornam dependentes.

"Os números são alarmantes", destaca a organização, que pela primeira vez estimou o uso mundial do cigarro eletrônico em mais de 100 milhões de usuários, dos quais pelo menos 15 milhões são crianças entre 13 e 15 anos, principalmente nos países de alta renda.