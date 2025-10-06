OpenAI faz grande pedido de chips para AMD e adquirirá uma participação na empresa

Antes da abertura do mercado de Wall Street, as ações da AMD subiam mais de 30%.

Embora o número exato de processadores não possa ser determinado apenas com base neste número, ele representa vários milhões de GPUs.

Com esta aliança, a OpenAI demonstra sua intenção de diversificar suas fontes de fornecimento de semicondutores para não depender exclusivamente da gigante do setor, a empresa americana Nvidia.

No final de setembro, a Nvidia anunciou um investimento de até 100 bilhões de dólares (R$ 534 bilhões na cotação atual) na OpenAI para criar uma infraestrutura para inteligência artificial (IA) de "próxima geração".

Isso representa um grande avanço para o grupo sediado em Santa Clara, Califórnia, que, segundo especialistas, enfrenta a concorrência, além da Nvidia, da chinesa Huawei, além da Amazon e do Google.

