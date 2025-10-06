Papa Leão XIV muda regras do Vaticano em matéria de finanças

O novo documento estipula que os investimentos financeiros devem ser realizados conforme a política do Vaticano nesse campo.

A Administração do Patrimônio da Sé Apostólica (Apsa), o fundo soberano de fato do Vaticano, deve no geral utilizar o Banco do Vaticano.

Mas agora há uma exceção, quando os órgãos competentes "consideram que é mais eficaz ou mais prático recorrer a intermediários financeiros estabelecidos em outros países", indica o documento.

O Vaticano não informou as razões para justificar esta mudança, mas o papa Leão XIV declarou antes que as finanças da cidade-Estado não se encontravam em um estado tão alarmante como muitos acreditavam.

"Alguns fazem muitas declarações sobre a situação financeira do Vaticano. Não se trata da crise que nos fizeram acreditar", disse o pontífice em uma entrevista recente.

A situação "certamente melhorou com relação ao que era há dez anos", graças às reformas de Francisco, ressaltou.