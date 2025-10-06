Petróleo fecha em alta após aumento de produção menor que o esperado

Os preços do petróleo registraram leve alta nesta segunda-feira (6), depois que os países-membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+) decidiram, na véspera, um aumento de produção menor do que o previsto pelo mercado.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro subiu 1,46%, chegando a 65,47 dólares.

O equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em novembro, avançou 1,33%, para 61,69 dólares.