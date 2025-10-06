PSG contradiz relatório médico da seleção francesa sobre Barcola

O PSG também "insiste que o sigilo médico deve ser respeitado para o benefício de todas as partes", afirmou no comunicado.

Na noite desta segunda-feira, a seleção francesa anunciou o corte de Bradley Barcola, substituído por Florian Thauvin, para as próximas duas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra Azerbaijão e Islândia.

"Após consultar o médico da seleção francesa, Franck Le Gall, ele (Barcola) sofre de uma lesão crônica no tendão da coxa direita desde a partida do clube parisiense pela Liga dos Campeões contra a Atalanta", vencida pelo PSG por 4 a 0, havia informado a FFF.

Prejudicado por uma fadiga muscular na coxa, segundo seu entorno, ele desfalcou seu time no clássico contra o Olympique de Marselha (derrota por 1 a 0) no dia 22 de setembro, no Vélodrome. Barcola jogou nas partidas seguintes e ficou no banco por uma hora contra o Lille, no domingo, pela Ligue 1 (empate em 1 a 1), sem qualquer desconforto aparente.

Essa troca de declarações ocorre após uma tensa reunião em setembro com o PSG, que criticou a comissão técnica da seleção francesa após as lesões de Dembélé e Doué.

Entre os juvenis, o meio-campista do PSG, Senny Mayulu - titular na noite de domingo em Lille - também foi cortado do centro de treinamento após uma lesão na "coxa esquerda", de acordo com o comunicado da FFF.