Rússia afirma ter derrubado 251 drones ucranianos durante a noite

Em Tuapse, um balneário russo no mar Negro, na região sul de Krasnodar, drones atingiram uma refinaria de petróleo, causando um incêndio que feriu duas pessoas, informaram os serviços de emergência locais.

Na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, 5.400 pessoas permanecem sem energia após ataques com mísseis e drones no domingo e durante a noite, informou o governador regional, Vyacheslav Gladkov, no Telegram.

Por sua vez, a Ucrânia afirmou que a Rússia lançou 116 drones durante a noite. Um local de infraestrutura energética foi atingido na região de Chernihiv e uma mulher morreu na região de Kherson.

Desde o início de sua ofensiva, em fevereiro de 2022, a Rússia tem lançado drones e mísseis contra a Ucrânia quase diariamente, e a Ucrânia responde regularmente atacando território russo.

A Ucrânia começou a responder com bombardeios contra refinarias de petróleo russas e outras infraestruturas energéticas.

Moscou intensificou seus ataques à rede elétrica da Ucrânia nos últimos dias, aumentando o temor de uma campanha que visa mergulhar o país na escuridão com a aproximação do inverno, como ocorreu em 2024.