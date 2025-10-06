Sobe a 54 o balanço de mortos por colapso de escola na Indonésia

Parte de um edifício de vários andares desabou na semana passada na ilha de Java enquanto os alunos se reuniam para as orações vespertinas.

O desabamento da escola é o desastre mais mortal na Indonésia até agora neste ano, disse Budi Irawan, vice-diretor da Agência Nacional de Gestão de Desastres.

Os investigadores estão tentando determinar a causa do desabamento, embora os indícios iniciais apontem para deficiências na construção.

str-dsa/mjw/mas/cjc/jc

© Agence France-Presse