Suprema Corte dos EUA rejeita recurso da ex-parceira e cúmplice de Epstein

A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou, nesta segunda-feira (6), o recurso de Ghislaine Maxwell, condenada como cúmplice do falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein.

A Suprema Corte não explicou sua decisão sobre o recurso de Maxwell que buscava a anulação do julgamento que terminou em 2022 com sua sentença a 20 anos de prisão.

Epstein foi encontrado morto em sua cela em 2019, enquanto aguardava julgamento por suposto tráfico sexual de menores de idade.