Taxas de juros dos EUA estão bem posicionadas para combater a inflação, diz autoridade do Fed

As taxas de juros nos Estados Unidos estão em uma boa posição para o Federal Reserve (Fed, banco central) combater a inflação, disse um funcionário de alto escalão da agência na segunda-feira (6), rejeitando os pedidos do presidente Donald Trump por cortes nas taxas.

"Vejo a postura atual da política monetária como apenas ligeiramente restritiva, o que considero ser o lugar certo para se estar", disse Jeff Schmid, presidente do Federal Reserve de Kansas City, em entrevista coletiva.

Schmid, que é membro votante do poderoso comitê de definição de taxas do Fed este ano, afirmou que votou a favor de um corte nas taxas no mês passado. Ele disse que foi uma "estratégia adequada de gestão de riscos", considerando os sinais de resfriamento do mercado de trabalho.