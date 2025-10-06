Thauvin, campeão mundial em 2018, volta a ser convocado pela França seis anos depois

O atacante do Lens, Florian Thauvin, campeão mundial em 2018, foi convocado pela França para substituir Bradley Barcola, que está afastado devido a uma lesão, nas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 contra Azerbaijão e Islândia, anunciou a Federação Francesa de Futebol (FFF) nesta segunda-feira (6).

Thauvin, de 32 anos, com 10 partidas pela seleção francesa em seu currículo e um gol marcado, não joga com a camisa dos 'Bleus' desde o dia 11 de junho de 2019.

Ele substitui na lista de convocados Barcola, que tem uma lesão na coxa direita, de acordo com a FFF.