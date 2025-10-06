TPI condena líder de milícia por crimes contra a humanidade em Darfur

A sentença será pronunciada posteriormente, afirmou. As audiências estão previstas de 17 a 21 de novembro, após as quais será tomada uma decisão "no momento devido".

Abd Al Rahman, com um terno azul e gravata vermelha, acompanhou os debates impassível, tomando notas de vez em quando.

A juíza Korner detalhou os relatos de estupros coletivos, abusos e massacres. Também relatou uma ocasião na qual Abd Al Rahman fez com que cerca de cinquenta civis subissem em vários caminhões, golpeando alguns com machados, os fez com que deitassem no chão e ordenou às tropas que os executassem.

"O acusado não se limitava a dar ordens (...) participava pessoalmente dos abusos e, portanto, estava fisicamente presente, dando instruções para a execução dos detidos", afirmou a juíza.

O promotor acusou Abd Al Rahman de liderar a alta cúpula da milícia árabe Janjaweed e de ter participado ativamente dos crimes "com entusiasmo".

No entanto, ele sempre negou as acusações, afirmando que não é a pessoa que procuram.