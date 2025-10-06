Transportadores do Peru protestam novamente contra extorsões

"Queremos viver, nenhum morto a mais", dizia um dos cartazes colados nos para-brisas, onde também foram colocados laços pretos e fotos de motoristas assassinados.

Desde fevereiro, esta é a quinta vez que os transportadores saem às ruas contra a extorsão praticada por grupos criminosos.

"Temos que protestar em defesa da vida diante de um governo indiferente que até agora não resolve o problema", declarou à AFP Martín Valeriano, presidente da Anitra, principal associação do setor, que reúne 460 empresas em Lima e no porto vizinho de Callao.

De acordo com os dirigentes da categoria, as quadrilhas exigem o pagamento de até 50 mil sóis (cerca de 76,3 mil reais) mensais das empresas de transporte.

Quando as companhias se recusam, os criminosos disparam contra os veículos, inclusive com passageiros a bordo.

O protesto foi convocado depois que, no último fim de semana, um motorista venezuelano morreu e outro ficou ferido, em dois ataques de pistoleiros em Lima.