Trump anuncia tarifa de 25% sobre caminhões importados pelos EUA a partir de novembro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (6) em sua plataforma Truth Social que os caminhões importados pelo país estarão sujeitos a uma tarifa de 25% a partir de 1º de novembro.

Segundo a Casa Branca, a medida foi tomada por "motivos de segurança nacional" e tem como objetivo apoiar os fabricantes americanos de caminhões, como Peterbilt, Kenworth, Freightliner e Mack Trucks.

Trump já havia anunciado em 26 de setembro sua intenção de impor tarifas alfandegárias sobre diversos produtos, entre eles medicamentos, móveis e caminhões, cujo principal fornecedor é o México.