Trump diz que Hamas "está aceitando coisas muito importantes"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (6) que o Hamas está cedendo em questões "muito importantes" nas negociações indiretas entre o grupo islamista e Israel para um acordo de paz na Faixa de Gaza.

"Tenho linhas vermelhas: se certas questões não forem cumpridas, o acordo não será feito", afirmou Trump a jornalistas no Salão Oval, ao ser questionado se impôs condições ? como o desarmamento do Hamas ? para selar a paz.

"Acho que estamos indo muito bem e que o Hamas está aceitando coisas muito importantes", acrescentou.