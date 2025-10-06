Trump diz que se reunirá com Lula 'tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos'

O presidente americano, Donald Trump, comemorou o "excelente" telefonema que teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta segunda-feira (6), após meses de tensões nas relações bilaterais, e afirmou que os dois vão se encontrar tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.

"Nós falamos sobre muitas coisas, mas [a conversa] se concentrou sobretudo na Economia e no Comércio", disse Trump em uma postagem em sua rede social, Truth Social, depois que o Palácio do Planalto anunciou o telefonema, esta manhã.

"Nós teremos conversas adicionais e vamos nos reunir no futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Eu adorei o telefonema -- Nossos Países vão se dar muito bem juntos!"