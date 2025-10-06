Trump receberá luta de UFC na Casa Branca durante seu aniversário

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, grande entusiasta dos esportes de combate, anunciou no domingo que a Casa Branca sediará uma luta do Ultimate Fighting Championship (UFC) em 14 de junho do ano que vem, dia em que completa 80 anos.

"Em 14 de junho do próximo ano, teremos uma grande luta de UFC na Casa Branca", declarou o magnata republicano durante um discurso a marinheiros na enorme base naval de Norfolk, na Virgínia.

Ele não mencionou que a data coincide com seu aniversário. Neste ano, em seu 79º aniversário, Trump organizou um desfile militar.