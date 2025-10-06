Ucrânia denuncia a presença de componentes estrangeiros nos drones e mísseis russos

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunciou nesta segunda-feira (6) a presença de milhares de componentes fornecidos por empresas dos Estados Unidos, Alemanha e Japão nos sistemas de mísseis e drones que a Rússia utilizou para atacar a Ucrânia neste fim de semana.

"Durante os bombardeios massivos na noite de 5 de outubro, a Rússia empregou 549 sistemas de armas que continham 102.785 componentes de fabricação estrangeira", afirmou Zelensky nas redes sociais.

O presidente ucraniano citou os Estados Unidos, China, Taiwan, Reino Unido, Alemanha, Suíça, Japão, Coreia do Sul e Países Baixos, aos quais acusa de não impedir esses fornecimentos.