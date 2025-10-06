Venezuela alerta EUA sobre plano de 'extremistas' para explodir embaixada

A Venezuela alertou hoje sobre um plano de "extremistas" para colocar "explosivos" na embaixada dos Estados Unidos em Caracas, em um contexto de crescente tensão entre ambos os países pela mobilização militar de Washington no Caribe.

As relações diplomáticas entre a Venezuela e os Estados Unidos estão rompidas desde 2019, depois que Washington não reconheceu a primeira reeleição de Nicolás Maduro no ano anterior. Desde então, a embaixada está ocupada apenas por alguns funcionários.

"Por três vias distintas, alertamos o governo dos Estados Unidos sobre uma grave ameaça", disse o chefe da delegação da Venezuela para o diálogo com os Estados Unidos, Jorge Rodríguez.