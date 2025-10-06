Venezuela avisa aos EUA que 'extremistas' planejam atacar embaixada americana em Caracas

O governo da Venezuela costuma denunciar planos conspiratórios pelos quais culpa a oposição de tentar derrubá-lo e criar cenários de violência no país.

"Reforçamos as medidas de segurança em tal sede diplomática que nosso governo respeita e protege", acrescentou Rodríguez, que também informou a uma embaixada europeia para que comunique esses planos a Washington.

Durante semanas, circulou nas redes sociais o boato de que a líder da oposição María Corina Machado, na clandestinidade desde as eleições presidenciais de julho de 2024, está refugiada na embaixada dos Estados Unidos.

No entanto, seu paradeiro não foi confirmado pela AFP e nenhuma autoridade venezuelana ou americana confirma esses rumores.

A oposição reivindicou a vitória nas eleições presidenciais de 2024, nas quais denunciou fraude. A segunda reeleição de Maduro também não foi reconhecida por Washington.

Os Estados Unidos mobilizaram, no final de agosto, oito embarcações e um submarino nuclear em águas internacionais do sul do Caribe, em frente ao litoral da Venezuela, com o argumento de combater o "tráfico de drogas".