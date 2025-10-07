A incerta situação dos 20 reféns israelenses supostamente vivos em Gaza

Vinte reféns israelenses supostamente vivos completaram, nesta terça-feira (7), dois anos de cativeiro na Faixa de Gaza, mas seu destino continua incerto em um momento em que ocorrem negociações indiretas no Cairo para sua libertação e pelo fim da guerra entre Israel e o Hamas.

- Provas de vida -

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, apresentou em 26 de setembro, diante da Assembleia Geral da ONU, os nomes dos 20 reféns em Gaza que naquele momento se acreditava estarem vivos.

Enquanto continuam os bombardeios israelenses e os combates na Faixa de Gaza, as famílias não têm nenhuma certeza sobre o destino de seus entes queridos. Em alguns casos, reféns que se acreditavam vivos retornaram a Israel em um caixão, como o franco-israelense Ohad Yahalomi, em fevereiro.