Apoiadores de Bolsonaro marcham em Brasília para exigir anistia

"A gente vai caminhar junto, para que o Congresso ouça a nossa voz [...] agora a gente está a um passo de conseguir aprovar essa anistia", afirmou de um ônibus com alto-falantes o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho de Jair.

Diante dele, uma multidão vestida com as cores verde e amarelo da bandeira nacional, entoavam em coro "Anistia já!".

Jair Bolsonaro, de 70 anos, está em prisão domiciliar desde agosto por uma suposta tentativa de obstruir seu julgamento. Pela mesma razão, o ex-presidente está proibido de postar nas redes sociais.

"É essa mensagem que o presidente Bolsonaro quer passar para cada um de vocês, e a que eu posso falar em nome dele sim. Assim como ele não baixou a cabeça. Nós não vamos baixar a nossa cabeça", acrescentou Flávio Bolsonaro.

No fim de setembro, a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto de anistia, que beneficiaria Bolsonaro e seus apoiadores condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023 contra as sedes dos Três Poderes em Brasília.

Contudo, essa iniciativa perdeu impulso após protestos contrários em diversas cidades do país.