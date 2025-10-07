Argentina extraditará aos EUA suposto traficante que diz ter financiado deputado de Milei

A Argentina concordou com a extradição de um empresário requerido pelos Estados Unidos por tráfico de drogas, e que está no centro de um escândalo por seus vínculos com um deputado governista apoiado pelo presidente Javier Milei, informou a Presidência nesta terça-feira (7).

O deputado José Luis Espert, que era o principal candidato de Milei para as eleições legislativas de 26 de outubro, primeiro negou, mas depois admitiu, que recebeu 200 mil dólares (cerca de R$ 1 milhão na cotação atual) de Federico "Fred" Machado, um empresário que está preso e é investigado por tráfico internacional de drogas.

No domingo, Espert desistiu de sua candidatura pela província de Buenos Aires em meio ao escândalo, um revés para Milei, que precisa conseguir mais cadeiras no Congresso, onde o seu partido, A Liberdade Avança, é minoria em ambas as câmaras.