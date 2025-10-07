Brasil crescerá 2,4% em 2025, diz Banco Mundial

Este ano "espera-se que a taxa de crescimento regional aumente ligeiramente", explicou a instituição, embora tenha alertado que "várias economias individuais estão enfrentando revisões para baixo em suas projeções".

A Argentina se destaca com uma projeção de crescimento de 4,6%, em comparação com -1,3% de 2024.

Das duas maiores economias da região, o Brasil perde fôlego (2,4% em relação aos 3,4% de 2024) e o México cresce 0,5%.

"Isso reflete, em parte, um ambiente externo que oferece apoio limitado, caracterizado por um esfriamento da economia mundial, queda nos preços das commodities e maior incerteza", afirmou o Banco Mundial.

"As autoridades monetárias da região continuam gerindo a inflação de forma competente", considerou o BM, que realizará sua assembleia geral na próxima semana juntamente com o Fundo Monetário Internacional.

No entanto, "o 'último quilômetro' está se mostrando mais longo e difícil do que o esperado", indicou o texto.