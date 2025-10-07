Buscas em escola que desabou na Indonésia terminam com 67 mortos

O diretor de operações da agência, Yudhi Bramantyo, afirmou que as equipes removeram todos os escombros nesta terça-feira, vasculharam a área e concluíram que é muito improvável encontrar outros corpos.

"O número total de vítimas recuperadas é de 171, destas 67 morreram, incluindo oito restos mortais, e 104 sobreviventes", afirmou Yudhi em uma coletiva de imprensa.

Budi Irawan, vice-diretor da agência nacional de gestão de desastres, concordou que é "muito improvável que ainda haja corpos lá".

Até agora, apenas 17 corpos foram identificados, segundo a unidade especializada da polícia.

Este foi o desastre mais mortal na Indonésia neste ano, segundo a autoridade nacional de gestão de desastres.

Na última quinta-feira, as famílias dos desaparecidos aceitaram o uso de máquinas pesadas, após o término do período de 72 horas no qual há maiores chances de sobrevivência.